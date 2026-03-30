Yemen'de sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi

Yemen'in Taiz kentinde 24 Mart'tan bu yana etkili olan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. El-Meha ve Mevza ilçelerini vuran selde 9 kişinin halen kayıp olduğu, yaklaşık 6 bin ailenin ise felaketten doğrudan etkilendiği açıklandı.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde geçtiğimiz Cuma gününden bu yana süregelen şiddetli yağışlar büyük bir yıkıma yol açtı. Yerinden Edilmiş Kişi Kamplarının Yönetiminden Sorumlu Yürütme Birimi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği teyit edildi.

BİNLERCE AİLE MAĞDUR OLDU

Can kayıplarının 9'unun El-Meha, 6'sının ise Mevza ilçesinde yaşandığı belirtilirken, El-Meha'da 9 kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Sel suları nedeniyle 5 bin 883 ailenin barınakları, gıda stokları ve hayvanları zarar gördü. Çok sayıda konutun tamamen veya kısmen yıkıldığı, altyapının ise büyük hasar aldığı bildirildi.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Yürütme Birimi, felaketten etkilenen aileler için acil müdahale çağrısında bulundu. Özellikle barınakların onarılması, gıda yardımı ulaştırılması, battaniye ve yatak gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kanalizasyon şebekelerindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve kapanan yolların bir an önce açılması için su ve sanitasyon ekiplerine derhal müdahale edilmesi talebi iletildi.

