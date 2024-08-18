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Dünya Yemen'de sel felaketi: 12 bin aile evsiz yurtsuz!
Dünya

Yemen'de sel felaketi: 12 bin aile evsiz yurtsuz!

Yeniakit Publisher
2024-08-18 16:32:00 -
Yemen'de sel felaketi: 12 bin aile evsiz yurtsuz!

Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti.

Yemen'de sel nedeniyle yerinden olan ailelerin sayısı 12 bini geçti.

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Biriminin yayımladığı raporda, selden dolayı yerinden olanların durumu hakkında bilgi verildi.

Ağustos ayının başından bu yana sel felaketine maruz kalan 12 binden fazla ailenin Marib vilayetine geldiği aktarılan raporda, bu ailelerin oldukça zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.

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