  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de sel 3 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:39:27 -
Yemen'de sel 3 can aldı

SANA (AA) - Yemen'in Sana kentinde aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde iki kadın ile bir çocuk hayatını kaybetti.

Husilere bağlı SABA ajansında yer alan haberde, Sana'nın batı kesimindeki Menahe bölgesinde meydana gelen selde bir binanın çökmesi sonucu 2 kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kentin doğu kesiminde ise sele kapılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ciddi alt yapı yetersizliği çekilen Yemen'de şiddetli yağışlar trajik sonuçlar doğuruyor.

Ülkenin birkaç haftadır pek çok kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, onlarca kişinin yaşamını yitirmesine, binlerce barınak ve evin kısmen ya da tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku
Spor

Fenerbahçe'ye Galatasaray ve Trabzonspor şoku

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'ndan sekiz başkan, harcama limiti üzerine bir toplantı yaptı. Fenerbahçe'nin ana para ö..
Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: Yarın Tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı son dakika açıklamasıyla yarın tüm Türkiye'de yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimi yapılacağını du..
Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...
Ekonomi

Flaş altın yorumu: Trump kaybederse...

Altındaki hızlı yükselişin ardından uzmanlar, "Altın düşecek mi", "Altın yükselecek mi" sorularını masaya yatırdı. Stratejist Yeliz Karabulu..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı