Yemen'de Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi
Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde olan Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Yemen'de Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlenen iki hava saldırısının Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.
Haberde saldırı sonrasında can kaybı ya da hasara dair bilgi paylaşılmazken koalisyondan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine bağlı güçlere askeri destek veriyor.