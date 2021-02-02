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Dünya Yemen'de Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi
Dünya

Yemen'de Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde olan Uluslararası Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 02:07:00 -
Yemen'de Sana Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi

Yemen'de Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, Uluslararası Sana Havalimanı'na düzenlenen iki hava saldırısının Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Haberde saldırı sonrasında can kaybı ya da hasara dair bilgi paylaşılmazken koalisyondan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine bağlı güçlere askeri destek veriyor.

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