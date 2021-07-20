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Dünya Yemen'de petrol gemisi battı
Dünya

Yemen'de petrol gemisi battı

Yemen'de petrol gemisi battı. Geminin batması sonucu ıoluşan sızıntı çevreye zarar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 09:11:00 -
Yemen'de petrol gemisi battı

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Başbakan Muin Abdulmelik, Ulaştırma Bakanı Abdusselam Hamid ve Çevre Bakanı Tevfik eş-Şercebi'yle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, Aden Limanı açıklarında batan gemi ve alınan yasal önlemlere ilişkin sunulan raporları ele aldı.

Başbakan talimat verdi

Sızıntı kaynaklı zararı içeren raporda kirliliğin El-Husva Doğa Koruma Alanı'na kadar ulaştığı ifade edildi.

Başbakan Abdulmelik, çevre kirliliğinin ortadan kalkması ve benzer bir olayın tekrarlanması için acilen gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verdi.

Yemen Ulaştırma Bakanlığı 18 Temmuz'da ülkenin güneyindeki Aden Limanıaçıklarında "Diya" isimli petrol gemisinin battığını duyurmuştu.

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