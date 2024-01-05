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Gündem Yemen'de milyonlar Gazze için yürüdü!
Gündem

Yemen'de milyonlar Gazze için yürüdü!

Yeniakit Publisher
2024-01-05 23:59:00 - 2024-01-06 00:11:04

Katil İsrail'in bombardıman altında tuttuğu Gazze için Yemen'de milyonlarca kişi yürüdü.

Başkent Sana'da ve ülkenin çeşitli kentlerinde Cuma namazından sonra Gazze yürüyüşleri düzenlendi.

Sana'daki yürüyüşe 3 milyona yakın Yemenlinin katıldığı belirtildi.

Yürüyüşte, "ABD bizi durduramayacak" ve "Sizinle beraber zafere kadar" sloganları atıldı.

Filistin ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, Gazze'ye destek mesajları verdi.

Göstericiler ayrıca "İslam ümmetinin tamamı, siyonizmi reddediyor." ve "7 Ekim günü, İsrail mağlup oldu" sloganları attı.
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