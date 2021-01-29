  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yemen'de Meclis toplansın çağrısı
Dünya

Yemen'de Meclis toplansın çağrısı

Yemen parlamentosundan bir grup milletvekili, yeni hükümet programının görüşülmesi için Meclisin toplanması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 05:03:00 -
Yemen'de Meclis toplansın çağrısı

Yemen Meclisinden 55 milletvekili, Meclis Başkanlık Heyeti ve Meclis Başkanı Sultan el-Burkani'ye ortak mektup gönderdi.

Anayasa'nın 86. maddesi gereğince hükümetin kurulmasından itibaren 25 gün içinde güven oylaması için hükümet programının Meclise sunulması gerektiğine işaret edilen mektupta, bu sürenin aşılmasına rağmen Meclisin toplanması yönünde çağrı yapılmadığı ifade edildi.

Milletvekilleri, parlamentonun anayasal yükümlülüğünü yerine getirmesi ve hükümet programının görüşülmesi için Meclisin bir an önce toplanması talebinde bulundu.

Yemen Meclisinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığından 18 Aralık 2020'de yayımlanan kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Yemen'de en son milletvekili seçimleri 2003'te yapıldı. 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü Meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı
Gündem

Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu. Erdoğan'ın çok zeki birisi olduğunu söyleyen Mengü, "Türkiye ve dün..
Hamiduddin Yoldaş'tan flaş açıklama: İki ülke arasındaki krizi Türkiye çözebilir
Dünya

Hamiduddin Yoldaş'tan flaş açıklama: İki ülke arasındaki krizi Türkiye çözebilir

Afganistan'ın Tahar Vilayeti Milletvekili Hamiduddin Yoldaş, Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan anlaşmazlıkları Türkiye'nin çözebilece..
Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması
Dünya

Dünyaca ünlü şirketten Türkiye açıklaması

Siemens Gamesa Onshore Global Üst Yöneticisi Lars Bondo Krogsgaard, dünyadaki enerji geçişinin koronavirüs salgınına rağmen hızlıca yaşanaca..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay