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Aktüel Yemen'de Macron'un İslam karşıtı duruşu protesto edildi
Aktüel

Yemen'de Macron'un İslam karşıtı duruşu protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 01:31:00 -
Yemen'de Macron'un İslam karşıtı duruşu protesto edildi

ADEN (AA) - Yemen'de yüzlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı duruşunu protesto etti.

Geçici başkent Aden'de bir araya gelen göstericiler, vilayet binasına doğru yaptığı yürüyüşte, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın resulü", "Buyur ey Allah'ın resulü" şeklinde slogan attı.

Fransız ürünlerine boykot çağrılarının yenilendiği gösteride protestocular, Macron'un posterlerini ve Fransa bayrağını yaktı.

Aden'e bağlı Mansura kentinde de yarın benzeri bir protesto düzenleneceği belirtildi.

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