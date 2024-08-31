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Dünya Yemen’de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Yemen’de korkunç patlama! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2024-08-31 02:36:00 -

Yemen’in güneyindeki Aden şehrinde bir benzin istasyonunda meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Yemen’de bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Ülkenin güneyindeki Aden şehrinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları, art arda meydana gelen patlamaların ardından alevlerin istasyonu sardığını aktardı. Gökyüzüne yükselen alevlerin geceyi aydınlattığı belirtilirken, şehrin büyük bir bölümünden de görüldüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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