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Aktüel Yemen'de Husilerin füzeli saldırısında 5 çocuk yaralandı
Aktüel

Yemen'de Husilerin füzeli saldırısında 5 çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:57:03 -
Yemen'de Husilerin füzeli saldırısında 5 çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - Yemen'de İran'ın desteklediği Husilerin attığı füzenin ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde bir yerleşim yerine düşmesi sonucu 5 çocuğun yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin, ismini vermek istemeyen bir askeri kaynaktan edindiği bilgiye göre, Husilerin attığı füzenin, Taiz kentinin doğusunda yer alan El-Hayr mahallesindeki yerleşim yerine düşmesi sonucu 5 çocuk yaralandı.

Yaralı çocuklardan ikisinin durumunun ciddi olduğunu belirten kaynak, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda bulunuyor.

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