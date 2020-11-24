  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen'de Husiler, BM'nin Kızıldeniz'de petrol sızma riski olan tankere erişimine onay verdi
Aktüel

Yemen'de Husiler, BM'nin Kızıldeniz'de petrol sızma riski olan tankere erişimine onay verdi

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:30:15 -
Yemen'de Husiler, BM'nin Kızıldeniz'de petrol sızma riski olan tankere erişimine onay verdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrolün sızma riski olan tankere erişimine izin verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Husiler'in BM'nin Kızıldeniz'deki petrol tankerine erişimine onay verdiğini açıkladı.

Uzmanlardan oluşan bir ekibin petrol tankerinde inceleme yapacağını belirten Stephane Dujarric, ekibin ilk olarak petrol sızma riskine karşı tankerde bakım yapacağı ve sızıntının önlenmesine yönelik neler yapılabileceğini değerlendireceğini söyledi.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski var.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama
Gündem

Türk gemisindeki hukuk dışı aramaya ilişkin AB'den skandal açıklama

Avrupa Birliği, İrini Operasyonu kapsamında Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramaya ilişkin açıklama yaptı. AB Komisyonu Sözcülerinden Pet..
Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi
Gündem

Aliyev'in görüntüleri Sezer'in galoşlu cami ziyaretini akıllara getirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva'nın Ağdam'da harabeye dönen camiye yaptıkları ziyarette ayakkabılarını çıkarar..
Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı
Teknoloji

Türk mucit gündeme bomba gibi düştü! Çamaşır makinesinden uçan araba yaptı

Siirt'te yaşayan 46 yaşındaki Burhan Canpolat, etrafından topladığı parçalarla uçan araba yaptı. Uçan arabanın test denemesinde başarı sağla..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay