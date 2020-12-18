  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemen’de hükümet kuruldu
Aktüel

Yemen’de hükümet kuruldu

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi ile mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu açıklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 22:22:18 -
Yemen’de hükümet kuruldu

İSTANBUL (AA) - Yemen'de, yönetim ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) arasında imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde yeni hükümet kuruldu.

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberinde, Cumhurbaşkanlığından yayımlanan kararla, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve GGK ve mevcut hükümetin eşit sayıda bakanlığa sahip olduğu yeni hükümetin kurulduğu belirtildi.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin GGK ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde kurulduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından 10 Aralık'ta yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin, bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması ve 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunun uygulanması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

Hükümet güçleri, 11 Aralık'ta, Riyad Anlaşması'nın askeri boyutunu uygulamak için Ebyen'de BAE destekli GGK'ye bağlı güçlerle temas hatlarından çekilmeye başlamıştı.

Koalisyon güçleri 12 Aralık'ta, anlaşmanın, güvenlik ve askeri güçlerin çekilmesiyle ilgili bölümünün, planlandığı gibi uygulandığını açıklamıştı.

Açıklamada, Ebyen'deki güçlerin bölünmesi ve Aden'dekilerin de kentten çıkarılması sürecinin, koalisyonun denetiminde devam ettiği aktarılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’
Dünya

Bakan Akar’dan İsrail ve Mısır açıklaması! ‘Biz de adım atarız’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İsrail ve Mısır ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu
Siyaset

Cemal Enginyurt DP'ye geçti! İttifak kararı olay oldu

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye katılmasının ardından açıklama yaptı.
Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar
Gündem

Cihat Yaycı'ya ölüm tehdidi: Seni asacaklar

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, FETÖ'cü hesaplar tarafından sosyal medya üzerinden ölüm tehdidi aldı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay