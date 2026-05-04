Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı kabine toplantısı sonrası açıklayacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 17.00'de Beştepe’de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabinede görüşülmesi beklenen konular arasında Kurban Bayramı tatili de yer alıyor.

Bayram tatili süresinin 9 gün olup olmayacağı sorusunun cevabının da toplantı sonrası belli olması bekleniyor.

BAKAN ERSOY BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nde yaptığı açıklamada "9 günlük tatil turizm açısından gayet olumlu olur. Ama bu kabinede tartışılıp alınacak bir karar" açıklamasını yapmıştı.

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılında Kurban Bayramı, baharın son günlerinde idrak edilecek. Takvime göre bayramın arifesi salı gününe, birinci günü ise çarşamba gününe denk geliyor. Pazartesinin de tatil olmasıyla kurban bayramı tatili 9’e çıkacak.

İşte gün gün 2026 Kurban Bayramı takvimi:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 (Salı) - Yarım gün tatil

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 (Çarşamba)

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 (Perşembe)

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 (Cuma)

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 (Cumartesi)