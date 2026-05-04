  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Saadet'in 86 milyona 'Oh be' dedirtecek cumhurbaşkanı adayı belli oldu! İran Devrim Muhafızları, kontrol ettikleri alanlara ilişkin harita yayımladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! O maça şike soruşturması Bahçeli'den çok konuşulacak Amedspor mesajı İran "ABD savaş gemisini vurduk" demişti... ABD'den açıklama geldi! İsrailli katil generalden kan donduran itiraflar: 1967’den beri en büyük kıyımı yapıyoruz 21,1 milyar dolarlık yatırım geldi Güvenli liman Türkiye başardı İyi Partili Ayyüce Türkeş, Türkçülük Gününü çakarlı konvoyuyla gittiği kokoreççide kutladı! Çek bir kokoreç: Bol çakarlı olsun! Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu ASELSAN rekora doymuyor İran gemileri yaktı! Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemisi vuruldu!
Gündem Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi!
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon mesajı! Dezenflasyon süreci için kararlılık vurgusu geldi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Enflasyonun nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, özellikle bölgedeki savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısına dikkat çekti. Jeopolitik gerilimlerin ulaştırma maliyetlerini artırdığını ifade eden Yılmaz, giyim sektöründeki yükselişi ise yeni sezon geçişine bağlı geçici bir durum olarak nitelendirdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlarımızla eş güdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikaların yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgemizde yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı belirgin şekilde hissedilmiştir. Enerji fiyatları ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkileri görülmektedir. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedilmiştir. Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

 

'EKONOMİK İSTİKRARIMIZI KALICI HALE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ'

Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonunun yatay seyrini sürdürdüğünü aktaran Yılmaz, "Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Kurumlarımızla eş güdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikaların yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)

 

Emine Erdoğan: Aileyi güçlendirmek en sağlam yatırımdır
Emine Erdoğan: Aileyi güçlendirmek en sağlam yatırımdır

Gündem

Emine Erdoğan: Aileyi güçlendirmek en sağlam yatırımdır

Aile Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye birincisine ödül
Aile Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye birincisine ödül

Gündem

Aile Bakanlığı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye birincisine ödül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik kabul! Kuveytli bakanla Külliye'de bir araya gelerek bölgesel dengeleri masaya yatırdı!

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı
Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

Gündem

Erdoğan'ın korumaları korudu: İspanya'dan Türkiye'ye teşekkür yağdı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23