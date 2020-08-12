Yemen'de feci patlama! Ölü ve yaralılar var
Yemen'in Taiz kentinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Yemen’in Taiz kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada polis ve sivil dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklar, bombanın kimliği belirsiz kişiler tarafından askeri bir araca yerleştirildiği açıkladı.
Taiz’de polis denetim yaparken patlamanın gerçekleştirildiği aktarıldı. Patlamanın ardından Sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılacağı öğrenildi.