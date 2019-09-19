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Yemen'de bombalı saldırı! 5 ölü

Hadremevt'te bir askeri araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda aralarında koalisyon güçleri bünyesinde görev yapan Suudi Arabistanlı bir komutanın da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi.

19 Eylül 2019 Perşembe 17:19
Yemen'de bombalı saldırı! 5 ölü

Yemen'in doğusundaki Hadramevt ilinde düzenlenen bombalı saldırıda aralarında Suudi Arabistanlı bir komutanın da bulunduğu 5 kişi öldü. 

"Yemen Şebab Net" adlı haber sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Şibem kentinde askeri araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu koalisyon güçlerinde yer alan Suudi Arabistanlı bir komutan ile beraberindeki 2 görevli ve 2 Yemen askeri hayatını kaybetti. 

Haberde ayrıca, olayda yaralıların da olduğu kaydedildi.

Yemen'deki Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, sabah saatlerinde bir açıklama yaparak Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan bölgesinde bulunan bir askeri karargaha saldırı düzenlediklerini, olayda ölü ve yaralılar olduğunu belirtmişti.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 17:19
  1. Hadremevt
  2. Yemen Şebab Net
  3. Yemen
  4. Suudi Arabistan

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