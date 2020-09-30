Yemen'de Barışçıl Eylem Komitesi Başkanı: "Suudi Arabistan'ın Mehra'daki askeri varlığı işgal"

MEHRA (AA) - MÜBAREK MUHAMMED / TALAL ARİF - Yemen'in doğusunda yer alan Mehra ilindeki Barışçıl Eylem Komitesi Başkanı Amir Saad Kelşat, Mehra'da bulunan Suudi Arabistan askeri varlığını, "Yemen meşruiyetinden geriye kalanları yok eden bir işgal" olarak değerlendirdi.

Halk hareketi olan Barışçıl Eylem Komitesi Başkanı Kelşat, Suudi Arabistan'ın bölgedeki askeri varlığının yanı sıra Mehra'da gelişmelere ve komitenin faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kelşat, Yemen'i Körfez ve Doğu Asya ülkeleriyle birbirine bağlayan Mehra'nın Yemen'in doğu kapısı olduğunu ve stratejik öneme sahip bu bölgenin üzerinden bazı isteklerin ve hesapların yoğunlaştığını söyledi.

Bölge üzerindeki bu hırsları hissetmelerinin yanı sıra Suudi Arabistan güçlerinin Uluslararası El-Gayda Havalimanı'nı ele geçirmesi, askeri kışlaların inşası, milislerin rastgele askere alınması ve kabilelerin kontrol altına alınmasından sonra tehlikeyi hissettiklerini ve Mayıs 2018'de eylem komitesini kurduklarını ifade eden Kelşat, komitenin hedeflerini şöyle açıkladı:

"Suudi güçlerinin Gayda Havalimanı'ndan ayrılması, milis oluşturulmaması, yerel yönetimin işlerine karışılmaması, devlet kurumlarının işleyişinin baltalanmaması, güvenlik ve askeri kurumların korunması ve bu kurumların rehabilite edilmesinin yer aldığı hedeflerimizi duyurduk."

Kelşat, "Suudi Arabistan'ın Umman Denizi'ne, Hürmüz ve Bab el-Mendeb boğazlarının darlığından kurtaracak bir petrol boru hattı uzatmak istediği görünüyor. Ancak bizim mücadelemiz sayesinde başaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

- Sınır noktalarındaki gelişmeler

Suudi Arabistan'ın Mehra'da askeri kamplar kurduğunu ve Mahra'daki bazı muhalif vatandaşları öldürdüğünü belirten Kelşat, askeri kampların her geçen gün genişlediğini, Gayda Havalimanı'nın askeri kışla haline geldiğini aktardı.

Kelşat, Umman sınırında yer alan Şehın ve Sarfeyt sınır noktalarının Yemen tarafına birden fazla saldırı düzenlediğini ifade etti.

Planlarını gerçekleştirmek için Riyad tarafından oluşturulan milislerin koruduğu sınır noktalarında Suudi varlığına dikkati çeken Kelşat, bazı Yemenli güçlerin de sınır noktalarındaki varlığını meşrulaştırmak için otorite eksikliğinden faydalandığını belirtti.

Komite Başkanı, "Suudi Arabistan'ın Mehra'daki askeri varlığını, denildiği gibi meşruiyet için bir destek değil, bir işgal olarak görüyoruz. Suudi Arabistan'ın askeri varlığı Yemen meşruiyetinden geriye kalanları yok ediyor." ifadesini kullandı.

Kelşat, "Suudi Arabistan, kaçakçılık ve terör meselesini Mehra'daki askeri varlığına gerekçe olarak kullanıyor. Daha fazlası yok." dedi.

Suudi Arabistan'ın temel hedeflerini bırakarak başka hedeflere yöneldiğini söyleyen Kelşat, meşru yönetimin de onun elinde olduğunu vurguladı.



Kelşat, koalisyon güçlerine de sorumluluk seviyesini yükseltmeleri ve daha önceden açıkladığı hedeflerini yerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Kelşat, Suudi Arabistan medyasında yer alan, Riyad yönetiminin Mehra'da birtakım kalkınma projeleri başlattığına ilişkin haberlere işaret ederek, şunları söyledi:

"Suudi Arabistan'ın Mehra'da yaptığı herhangi bir proje göremedik. Bu projelerle askeri kamplar mı kastediliyor? Bizim askeri kampa mı ihtiyacımız var? Mehra'yı etkisi altına alan kasırganın ardından ne bir yol yapıldı ne de yeniden imar gerçekleşti; tahsis edilen bütçe hiçbir şey yapılmadan tükendi. Sokaklar yıkılmış durumda."

- Mehra'da iç çatışamalardan uzak duruyoruz

"Suudi Arabistan'ın, Mehra'da iç savaş çıkarmak, kargaşa meydana getirmek için meşru otoriteyi ve Güney Geçiş Konseyi'ni kullanan bazı Yemenli uzantıları var." diyen Kelşat, ancak kendilerinin ve Mehra kabilelerinin, sürtüşme ve çatışmadan uzak durmaya çalıştığını söyledi.

Kelşat, işgal ya da Suudi Arabistan'ın varlığının sonunda gideceğini bildiklerini, daha sonrasında sosyal dokuya zarar verecek, toplumu yaralayacak herhangi bir şeyi miras bırakmasını istemedikleri için sürtüşmelerden uzak durmaya çalıştıklarını belirtti.

- Mehra'da BAE'nin varlığı

Kelşat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mehra'daki varlığının 2015'ten Suudi güçlerinin geldiği 2017'nin sonlarına kadar sürdüğünü ifade etti.



Abu Dabi'nin, bölgeye BAE Kızılayı ve yardım dağıtımı adı altında girdiğini söyleyen Kelşat, ancak uzun süre kalmadan Hadramevt'e geçtiğini aktardı.

Bu durumun rollerin değişimi şeklinde yorumlanabileceğine işaret eden Kelşat, zira Suudi Arabistan'ın Mehra'da milislerini yerleştirdiğini, BAE'nin ise Hadramevt, Şebve, Aden ve Sokotra sahilinde nüfuzunu artırdığını sözlerine ekledi.

Kelşat, BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) Mehra'ya girmesine ilişkin ise "GGK'nin Aden ve Sokotra'yı kontrol altına aldığı gibi Mehra'yı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz." dedi.