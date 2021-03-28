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Dünya Yemen'de barış umudu!
Dünya

Yemen'de barış umudu!

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Yemen'de barışı gerçekleştirmek için kritik görüşmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 23:13:00 -
Yemen'de barış umudu!

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, halihazırda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Cumhurbaşkanı Hadi, Griffiths ve Lenderking ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Hadi, ikili ile Yemen'deki krizin çözümü için Suudi Arabistan'ın sunduğu barış girişiminin başarılı olmasının yollarını konuştu.

Yemen hükümetinin barış girişimini desteklediğini yineleyen Hadi, Husilerin, bu girişime başta Marib olmak üzere, kentlerdeki saldırılarını tırmandırarak yanıt vermelerinin savaşı sona erdirmek için barışçıl seçeneklere başvurma niyetinde olmadıklarını gösterdiğini kaydetti.

Her iki görüşmede, Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih ile Başbakan Muin Abdulmelik de hazır bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan, 22 Mart'ta Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve ateşkesin sağlanması için yeni bir barış girişimi başlattıklarını duyurmuştu.

Yemen hükümeti söz konusu adımı desteklerken, Husiler ise girişimin yeni bir şey getirmediğini savunmuştu. İran da Suudi Arabistan'ın "Yemen'de barış" girişimini desteklediğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husilerin son zamanlarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırılarda artış olduğu görülüyor.

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