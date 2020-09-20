Yemen'de BAE gemisinden yasa dışı hareket!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir geminin Yemen'in Sokotra Adası'ndaki limana kanun dışı yollar ile giriş yaptığı ifade edildi.

Limanın Müdürü Riyad Süleyman Said, devlet yetkililerine konu ile ilgili mektup yolladı. Said, gönderdiği mektupta, BAE bandıralı "AD ASTRA" isimli geminin limana yetkililerden müsade almadan giriş yaptığını bildirdi.

"Limanın düzenini bozdu"

Said, BAE gemisinin limana giriş için riayet edilmesi gereken kurallara aykırı hareket ettiğini ve limanın düzenini bozduğunu belirtti.

Ülkenin hükümetinden bir yetkili ise BAE bandralı geminin halen limanda bulunduğunu ve bildirilmeyen yükünü boşaltmadığını duyurdu.

Hükümet yetkilisi, BAE gemisinin, Yemen Dışişleri Bakanlığınca Sokotra Limanı'na girmesine yasak getirildiğini, fakat buna rağmen giriş yaptığını vurguladı.

Yemen açıklarında Aden Körfezi'nin sonunda yer alan ve 6 adacıktan oluşan Sokotra, Suudi Arabistan'ın desteklediği Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi arasında bölgede kontrol sağlama mücadelesine sahne oluyor.

Askeri ve stratejik araştırmaları yayınlayan ABD merkezli SouthFront internet sitesi, 28 Ağustos tarihinde, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmeyi istediğini yazmıştı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığı ile bilinen Islah Partisinden Ali Hüseyin Aşal ve bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri ise 8 Eylül tarihinde Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'e bir yazı göndererek BAE'nin Sokotra Adası'nda 2 askeri kamp inşa etmeye başladığını bildirmişti. Milletvekilleri ayrıca BAE'nin hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını kaydetmişti.