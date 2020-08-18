  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen'de BAE destekli milisler ile hükümet güçleri arasında çatışma

Yeniakit Publisher
2020-08-18 05:42:19 -
Yemen'de BAE destekli milisler ile hükümet güçleri arasında çatışma

EBYEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Ebyen kentinde hükümet güçleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) milisleri arasında yaşanan çatışmada 3 milis öldü, 13'ü yaralandı.

Ebyen'deki Er-Razi Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, çatışmalarda 3 milis öldü, 13'ü yaralandı. Yetkililer, çatışmaya dair ayrıntı vermedi.

GGK güçlerinden Yüzbaşı Muhammed en-Nakib ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Ebyen'in merkezi Zencibar kentinin kuzey ve doğusundaki Şeyh Salim ve Et-Tariyye bölgelerine top ateşiyle saldırdığını belirtti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, 24 Haziran'da kapsamlı ateşkes için Ebyen'e gözlemciler göndermesinden sonra 27 Haziran'da tarafların ateşkese vardığı duyurulmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan'ın, GGK'nin isyanını sona erdirmek için yürüttüğü çalışmanın başarılı olması adına Yemen ordusuna Ebyen'de ateşkese uyma talimatı vermişti.

Yemen'in geçici başkenti Aden'in doğusunda yer alan Ebyen kenti, Aden'in yanı sıra stratejik Sokotra Adası ile güneydeki diğer bazı bölgeleri ele geçiren ve güney kesimin doğusuna ilerlemek isteyen BAE destekli GGK unsurları ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden hükümete bağlı güçler arasında haftalardır yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek
Gündem

Ertan Özyiğit’ten korkutan sözler: Dünya karanlığa gömülecek

Stratejist yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs sonrası yeni dünya düzeninde meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu
Dünya

ABD ve İsrail'in S-400 planı deşifre oldu

İran’a uygulanan silah ambargosunun kalkması halinde Tahran'ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın alma ihtimaline karşı ABD ve İs..
Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!
Dünya

Trump mı, Biden mı? ABD'de kamuoyu yoklaması açıklandı!

ABD'de koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatması ya da Kasım'dan önce etkili aşı bulunması durumunda şimdilik anketlerde geriye düşen ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı