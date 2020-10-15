Yemen'de 489 esir "takas" edildi

SANA (AA) - Yemen'de taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Husi esirlerden 360'ının Sana'ya ulaştığı, Husi milisler tarafından tutulan 129 esirin de Sana'dan ayrıldığı belirtildi.



Husilere ait el-Mesira televizyon kanalının haberine göre, Husilerin esir işleri sorumlusu Abdulkadir Murteza, Eylül 2014'ten bu yana Husilerin kontrolünde olan başkentte düzenlediği basın toplantısında, Husilerden 360 esiri taşıyan 3 uçağın Sana'ya ulaştığını söyledi.

Gün içerisinde 110 kişiyi taşıyan dördüncü uçağın da ulaşacağını ifade eden Murteza, cuma günü ise Aden Havalimanı'ndan 200 esirin daha Sana'ya gelmesinin planlandığını aktardı.

Murteza ayrıca Sana'da ise 150 esirin serbest bırakılacağını belirtti.

Murteza, esir işleri komitesi olarak yeni anlaşmalarla sonuçlanacak yeni istişarelere doğrudan başlanılması konusunda istekli olduklarını kaydetti.

Öte yandan Husiler tarafından tutulan 15'i Suudi Arabistanlı, 5'i Sudanlı Yemen hükümetinden 129 esiri taşıyan iki uçağın Sana Havalimanı'ndan ayrıldığı kaydedildi.

Sana Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sana Havalimanı'ndan alınan esirler, Hadramevt ile Suudi Arabistan'ın Abha kentine nakledilecek.

Abha Havalimanı'na giden Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait uçakta 19 esirin olduğu, Hadramevt'teki Seyun Havalimanı'na giden uçakta ise 110 esirin olduğu belirtildi.

- Takas anlaşması kapsamında gazeteci esirler de bulunuyor

Yemen Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Kızan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugünkü esir takası anlaşması kapsamında Hişam Tarmum, Hişam el-Yusufi, Heysem Abdurrahman eş-Şihab, Isam Emin Bilgays ve Hasan Inab isimli 5 gazetecinin de yer aldığını aktardı.



Husilerin elindeki 4 gazetecinin daha serbest bırakılması için çaba sarfettiklerini ifade eden Kızan, ancak Husi milislerinin esir takası anlaşması kapsamında bu kişileri serbest bırakmayı reddettiği bilgisini paylaştı.



ICRC sözcüsü Yara el-Havace, daha önceki açıklamasında, iki taraf arasındaki esir takasını kolaylaştırmak için Yemen'deki bazı havalimanlarında ICRC ekiplerinin bulunduğunu ifade etmişti.

- Esir takası anlaşması

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.