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Aktüel Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü 2 binden fazla basın ihlali oldu
Aktüel

Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü 2 binden fazla basın ihlali oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 07:36:02 -
Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazeteci öldürüldü 2 binden fazla basın ihlali oldu

YEMEN (AA) - Yemen'de Gazeteciler Sendikası, ülkede 44 gazetecinin öldürüldüğü 10 yıl içinde 2 bin basın hakkı ihlali faillerinin yargılanması talebinde bulundu.

Yemen Gazeteciler Sendikası tarafından, 2 Kasım Dünya Cezadan Kurtulmayı Sonlandırma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, gazeteciler ve kurban ailelerinin taleplerine cevap verilmemesi sebebiyle basına karşı işlenen suçlardan ceza almamanın ülkede yaygın olduğu belirtildi.

Yemen'de 10 yıl içinde 44 gazetecinin katledildiği yüzlercesinin de tutuklandığı vurgulanan açıklamada, basın hakkının 2 binden fazla kez ihlal edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde suç işleyenlerin mahkemelerde yargılanmasının önüne büyük engeller çıkarıldığının çok belirgin olduğu, bu engeller arasında ihlali yapan kesimlerin ya devlete ya da çok sayıda güç ve makam sahiplerine bağlı olmasının dikkati çektiği aktarıldı.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.


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