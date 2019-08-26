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Yemen Savunma Bakanı Makdişi, ateşkes emri verdi

Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdişi, ülkenin güney şehirlerinde ateşkes ilan edilmesi emri verdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18
Yemen Savunma Bakanı Makdişi, ateşkes emri verdi

Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdişi, ülkenin güney şehirlerinde ateşkes ilan edilmesi emri verdi.


Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El Eryani tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen Savunma Bakanı Muhammed el-Makdişi’nin Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun çağrısına yanıt olarak Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı birliklerle çatışmaların yaşandığı ülkenin güney şehirleri Aden, Şebve ve Ebyen’deki hükümet güçlerine ateşkes emri verdiği kaydedildi. Arap Koalisyonu, 10 Ağustos’ta Aden’de acil bir ateşkes çağrısı yapmıştı.


Yemen’de BAE destekli Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos’ta Aden’deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti. Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleri, geçtiğimiz Salı günü de ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahı işgal etmişti. Güney Geçiş Konseyi destekçisi BAE, 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:18
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