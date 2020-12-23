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Aktüel Yemen petrol ihracatını ikiye katlamayı planlıyor
Aktüel

Yemen petrol ihracatını ikiye katlamayı planlıyor

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik: "Petrol ihracatını 70 bin varilden 150 bin varile çıkarmayı planlıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:40:32 -
Yemen petrol ihracatını ikiye katlamayı planlıyor

İSTANBUL (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, hükümetin, petrol ihracatını günde 150 bin varile çıkarmayı planladığını belirtti.

Abdulmelik, Yemen resmi kanalında yayınlanan röportajda, "Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizle hızlı bir temel destek paketi sunulması konusunda görüşüyoruz. Ayrıca petrol ihracatını 70 bin varilden 150 bin varile çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Bu aşamanın çok karmaşık olduğunu ve sihirli çözümlerin bulunmadığını ancak en azından safları birleştirmek ve bölünmeleri sona erdirmenin her Yemenlinin çıkarına olduğunu aktaran Abdulmelik, ülkedeki önceki bölünmelerin hükümetin alanını daralttığını ve bu uzlaşının geçmişte başarılması zor olan işlerin yerine getirilmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Yemen Cumhurbaşkanlığının 18 Aralık'ta yayımladığı kararda, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında 24 bakandan oluşan ve bakanlıkların kuzey ile güney illeri arasında eşit sayıda paylaştırıldığı yeni hükümetin kurulduğu bildirilmişti.

Kararda ayrıca, yeni hükümetin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ve meşru hükümet arasında 5 Kasım 2019'da imzalanan Riyad Anlaşması çerçevesinde oluşturulduğu ifade edilmişti.

Yayımlanan bakanlık listesinde de Savunma Bakanı Muhammed el-Makdisi'nin görevine yeni hükümette devam ettiği ve güney illeri için ayrılan 12 bakanlıktan 5'inin GGK'ye verildiği görülmüştü.


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