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Aktüel Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı
Aktüel

Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 00:14:41 -
Yemen ordusu Marib'de bazı askeri noktaları Husilerin elinden kurtardı

MARİB (AA) - Yemen ordusu, Marib kentinde İran destekli Husilerin elindeki bazı askeri noktalarda kontrolü sağladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, halk direniş güçlerince desteklenen ordu birliklerinin, Marib'in batı kesimindeki Muhadra bölgesinde Husilerin elindeki askeri noktalara operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucu bölgede askeri noktalarda kontrolün sağlandığı, Husilerden ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Husilerin Muhadra cephesine gelen destek konvoyunu hedef aldığı aktarıldı.

Hava saldırısında ölen ve yaralananların olduğu belirtilen açıklamada, sayıya ilişkin bilgi verilmezken 6 zırhlı araç ve tankın da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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