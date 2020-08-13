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Aktüel

Yemen ordusu Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 22:01:57 -
Yemen ordusu Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürdü

SANA (AA) - Yemen ordusu Sana'da Husilere ait patlayıcı yüklü İHA düşürdüğünü duyurdu.

Yemen ordusu medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde Husilere ait patlayıcı yüklü bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinde Husiler ile çıkan çatışmada birçok militanın öldüğü ya da yaralandığı aktarıldı.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Nehm ilçesini başkent Sana'yı Husilerden geri almak için bir "kapı" olarak görüyor.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


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