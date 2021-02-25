Yemen ordusu Husilere ait İHA'ları imha etti

Yemen ordusu basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hükümet güçlerinin Marib kentinin batı kesimindeki El-Kesara cephesinde Husilere ait bombalı 3 İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Öte yandan ordu birliklerinin Cevf kentine bağlı Hazm ilçesinde de Husilere ait bir İHA'yı düşürdüğü ifade edildi.

Husilerin söz konusu İHA'larla sivil yerleşim yerlerini hedef alacağı aktarıldı.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.