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Aktüel Yemen ordusu: Husiler 5 askeri kaçırdı, 3'ünü katletti
Aktüel

Yemen ordusu: Husiler 5 askeri kaçırdı, 3'ünü katletti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:16:00 -
Yemen ordusu: Husiler 5 askeri kaçırdı, 3'ünü katletti

İSTANBUL (AA) - Yemen ordusu, İran destekli Husi milislerinin 5 askeri kaçırarak 3'ünü öldürdüğünü açıkladı.

Yemen ordusuna ait September Net adlı internet sitesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Ed-Dali vilayetinde Yemen ordusuna mensup 5 asker kaçırıldı.

Dali'nin Demt ilçesinde Husi milislerce kaçırıldığı belirtilen 5 askerden 3'ünün öldürüldüğü aktarıldı.

Haberde, Husilerin kaçırdığı 2 askerin akıbetinin ise bilinmediği kaydedildi.

Husiler, konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

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