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Gündem Yemen İsrail'i vururken siyonist Bakan Ortaoğu planlarını açıkladı!
Gündem

Yemen İsrail'i vururken siyonist Bakan Ortaoğu planlarını açıkladı!

Yeniakit Publisher
2024-07-21 11:36:00 -
Yemen İsrail'i vururken siyonist Bakan Ortaoğu planlarını açıkladı!

Gazze'de çocukların üzerine bomba yağdıran İsrail Savunma Bakanı Gallant, Ortadoğu'daki alçak planlarını ifşa etti.

Yemen önceki akşam Tel Aviv'e yönelik başlattığı saldırılarla siyonistlere meydan okudu.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, İsrailli sivillerin Tel Aviv'den geri çekilmesi çağrısı yapıldı.

İsrail ise Tel Aviv'e yönelik Yemen'in operasyonlarına saldırıyla karşılık verdi.

İsrail sivil yerleşimleri hedef aldı

Siyonistler, Hudeyde’de elektrik santralini hedef aldı. Öte yandan tamamı sivil hedefler olan Hudeyde limanını ve yakıt tanklarını da vurdular.

Siyonist bakandan hadsiz sözler

Bölgedeki işgal hedefini adım adım uygulamaya sokan siyonistlerin Savunma Bakanı Yoav Gallant, Husiler ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamasında, Ortadoğu planlarını, "Yemen’de yanan ateşi Ortadoğu'nun her yerinde görebilirsiniz." sözleriyle ifşa etti.
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