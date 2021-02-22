  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Yemen İnsan Hakları Örgütü: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü
Dünya

Yemen İnsan Hakları Örgütü: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda Yemen cezaevlerinde 334 tutuklunun öldürüldüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 01:00:00 -
Yemen İnsan Hakları Örgütü: Son 6 yılda cezaevlerinde 334 tutuklu öldürüldü

Yemen İnsan Hakları Örgütü Rights Radar, yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda Yemen cezaevlerinde 334 tutuklunun öldürüldüğünü açıkladı.

Örgüt, "Yemen...İşkence altındaki ölümler" başlığıyla cezaevlerinde yaşanan ölümlere ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, "Mart 2015'te Yemen'de savaşın başlamasından bu yana 334 kişi işkence veya kasıtlı tıbbi ihmal sonucu cezaevlerinde öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde 10'u çocuk, 3'ü kadın 271 kişinin işkence sonucu öldürüldüğü, 28'i kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği belirtilen raporda, 35'inin ise işkence veya kasıtlı tıbbi ihmalden dolayı salıverilmesinin hemen ardından öldüğü aktarıldı.

Husiler ile Güney Geçiş Konseyi listenin başında yer alıyor

Raporda, İran destekli Husiler'in 205, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin ise 55 kişinin ölümüne sebep olarak listenin başında yer aldığı kaydedildi.

Raporda, işkence sonucu öldürülme ve zorla kaçırılmaların önüne geçebilmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) derhal ve hızlı adımlar atması tavsiye edildi.

Yemen'de taraflar arasındaki mahkum ve kaçırılanların sayısına ilişkin net bir bilgi henüz bulunmuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: CHP ve İYİ Parti doğuda yok hükmünde!
Siyaset

Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: CHP ve İYİ Parti doğuda yok hükmünde!

Gazeteci Yazar Mahmut Övür, bugünkü köşe yazısında CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği Millet İttifakı’nın HDP'nin ağırlıklı oy aldığı bölg..
Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti
Dünya

Joe Biden Teksas’ta büyük felaket ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden, kutup soğuklarının etkili olduğu Teksas eyaletinde ''büyük felaket'' ilan etti.
Deklarasyonu geçersiz saydılar! İngiltere'ye kınama
Dünya

Deklarasyonu geçersiz saydılar! İngiltere'ye kınama

Filistin, Filistin toprakları üzerinde işgalci İsrail devletinin kurulmasına yol açan Balfour Deklarasyonu'nun geçersiz olduğuna hükmederek,..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay