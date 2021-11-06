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Dünya Yemen için acil harekete geçme çağrısı! Silah istediler
Dünya

Yemen için acil harekete geçme çağrısı! Silah istediler

Yemen Meclisinde 25 milletvekili, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den, Marib ilinde Husilere karşı savaşan orduya silah tedarik edilmesi için acilen harekete geçmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 01:51:00 - 2021-11-06 01:52:27
Yemen için acil harekete geçme çağrısı! Silah istediler

Yemen Meclisinde 25 milletvekili, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den, Marib ilinde Husilere karşı savaşan orduya silah tedarik edilmesi için acilen harekete geçmesini istedi.

Yemen'de hükumetin son kalelerinden olan ve petrol zengini kenti ele geçirmek isteyen Husilerle Yemen ordusu arasında yaşanan çatışmalar milletvekillerini harekete geçirdi.

Yazılı açıklama yapan 25 milletvekili, Husi milislerin saldırıları ve kentteki askeri gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirtti.

Hükümetin, Marib'deki çatışmalara kayıtsızlığı ve ordunun silah ve teçhizat ihtiyacını karşılayamamasını garip bulan milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Hadi'yi, "Her kimden olursa olsun, ordunun silah ve teçhizat ihtiyacının karşılanması için acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Açıklamada, bu talebin, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin rolünü sınırlamak anlamına gelmediği, bu güçlerin gerekli çabayı gösterdiği ve Yemen halkının bunu unutmayacağı vurgulandı.

"Yemen ordusu, kıt imkanlar, ödenmeyen maaşlar ve Husilerin 7 yıl önceki menfur darbesi sırasında devletin depolarından ele geçirdiği silahlarla kıyaslanamayacak silahlarla yıllardır savaş veriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, savaşın sona ermesi ve zafer kazanılması için şu aşamada orduya silah tedarik edilmesinin gerektiği dile getirildi.

Yemenli gözlemciler, hükümet güçlerinin, balistik füzeler ve insansız hava araçlarına (İHA) sahip olan Husilere kıyasla basit silahlarla savaşmasını eleştiriyor.

Yemen'de hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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