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Dünya Yemen hükümetinden BM raporuna tepki
Dünya

Yemen hükümetinden BM raporuna tepki

Yemen hükümeti, BM raporunda yer alan "gıda tedariki için ayrılan kaynaklarla para aklandığı ve yolsuzluk yapıldığı" yönündeki suçlamaları reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 22:09:00 -
Yemen hükümetinden BM raporuna tepki

Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) raporunda yer alan "gıda tedariki için ayrılan kaynaklarla para aklandığı ve yolsuzluk yapıldığı" yönündeki suçlamaları reddetti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, hükümet temsilcileri ve BM Güvenlik Konseyinden uzmanların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, hükümet temsilcileri, BM uzmanlar paneli raporunda yer alan suçlamaları "iddialar" olarak nitelendirdi.

Yemenli yetkililer, BM uzmanlarına söz konusu raporda yer alan suçlamalara ilişkin kapsamlı bilgi sundu.

BM raporunda Yemen hükümeti ve Husilere yönelik suçlamalar

BM bağımsız uzmanlar panelinin 27 Ocak'ta yayımladığı raporda, Yemen hükümeti "gıda tedariki için sağlanan kaynaklarla para aklamak ve yolsuzluk yapmakla", Husiler ise "maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koymakla" suçlanmıştı.

Raporda ayrıca, "Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği, İran'daki birey ve kurumların Husilere silah sağladığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Geçiş Konseyi'ne verdiği desteğin Yemen hükümetini zayıflattığı" yönünde ifadelere yer verilmişti.

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