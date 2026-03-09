Yemen hükümeti, Husileri uyardı

Yemen hükümetinin, Husileri İran'ın gündemine hizmet edecek herhangi bir askeri maceraya girişmemeleri konusunda uyardığı bildirildi.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Yemen Başbakanı Şai Muhsin ez-Zindani, Arap Birliği Konseyinin bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere çevrim içi düzenlenen olağanüstü bakanlar toplantısında konuştu.



Zindani, konuşmasında, Husileri "İran'ın gündemine hizmet eden herhangi bir askeri maceraya dahil olmanın sonuçları" konusunda uyardı.

Yemen topraklarının komşu ülkelere ya da uluslararası çıkarlara yönelik saldırılar için kullanılmasına da karşı çıkan Zindani, bunun Yemen'in ve halkının güvenliği ile bölgenin emniyet ve istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.

Zindani ayrıca, İran hükümetinin Arap ülkelerine yönelik saldırıları meşrulaştırmak için öne sürdüğü tüm gerekçeleri reddettiklerini ifade etti.

İran'a uluslararası yükümlülüklerine saygı gösterme çağrısı yapan Zindani, milisler ve silahlı gruplara destek vererek Arap ülkelerinin iç işlerine müdahale eden tırmandırıcı politikalara son verilmesini istedi.

Zindani, Arap dünyasının karşı karşıya bulunduğu tehditlerin, ortak çaba ve tutumların güçlendirilmesini gerektirdiğini, bunun da Arap ülkelerinin bu tehditlerle mücadelede kolektif kapasitesini artıracağını kaydetti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun internet sitesi, 7 mart akşamı güvenlik birimlerinin Yemen topraklarında, Husilere ait olduğu tahmin edilen füze rampalarına ilişkin hareketlilik tespit ettiğini ve bunun İsrail'e füze fırlatılabileceği endişesiyle alarm durumunu yükselttiğini ileri sürmüştü.