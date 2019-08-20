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Yemen hükümeti Aden'deki olaylardan BAE'yi sorumlu tuttu

20 Ağustos 2019 Salı 23:42
Yemen hükümeti Aden'deki olaylardan BAE'yi sorumlu tuttu

RİYAD (AA) - Yemen hükümeti, ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin geçici başkent Aden'deki eylemleri ve sonuçlarından Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) sorumlu tuttu.

Yemen hükümeti, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Başbakan Muin Abdulmelik liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birliklerinin Aden'deki stratejik devlet kurumlarını ele geçirmesinden BAE'nin sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada, "BAE'nin silahlı isyanı finanse etmesi; uluslararası kanunlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve koalisyonun meşruiyeti destekleme hedeflerine aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'nin gerginliği tırmandırmaya ve uluslararası kanunları ihlal etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, bütün siyasi taraflara söz konusu eylemler ve Husilere karşı mücadele için Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşruiyet tarafında olma çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri cumartesi günü "geri çekilme ve ateşkes" çağrıları üzerine Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekilmeye başladığını bildirmişti.

Güney Geçiş Konseyi ise aynı gün içinde yaptığı açıklamada geri çekilmenin kışlalar ve önemli stratejik noktalardan değil, sadece kamu hizmet binalarından olduğunu duyurmuştu.

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.




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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 23:42
  1. Aden
  2. Güney Geçiş Konseyi
  3. Yemen

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