  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Tunus'ta vaka sayısı 2 artarak 1174'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:08:19 -
Yemen, Fas ve Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Yemen'de 312'ye, Fas'ta 228'e, Filistin'de 9'a yükselirken, Tunus'ta vaka sayısı arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 312'ye yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada, 30 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1158'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 488'e ulaştığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 228'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 243 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 12 bin 533'e çıktığı, toplam 8 bin 920 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin vefat ettiği ve can kaybının 9'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 322 kişide daha virüs tespit edilmesiyle Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki toplam vaka sayısının 2 bin 765'e çıktığı, 625 kişinin ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 2 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1174'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada virüs kaynaklı toplam can kaybını 50, iyileşen hasta sayısının ise 1031 olduğunu bildirmişti.

Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu nasıl bir şerefsizlik! CHP'liler Esra-Berat Albayrak çiftinin yeni doğan bebekleri üzerinden namuslarına dil uzatıp küfürler savurdu
Gündem

Bu nasıl bir şerefsizlik! CHP'liler Esra-Berat Albayrak çiftinin yeni doğan bebekleri üzerinden namuslarına dil uzatıp küfürler savurdu

Esra ve Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih bugün dünyaya geldi. CHP'liler ise Esra-Berat Albayrak çifti hakkında sosyal medya..
ABD, Türkiye'ye S-400'leri satın alma teklifinde bulunmuştu... Rusya'dan ortalığı karıştıracak açıklama
Dünya

ABD, Türkiye'ye S-400'leri satın alma teklifinde bulunmuştu... Rusya'dan ortalığı karıştıracak açıklama

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Ankara'nın ABD'li Senatör John Thune'un sunduğu Türkiy..
KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır?

KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır? sorusu memur olmak isteyip KPSS sınavına girecek olan adaylar tarafından mer..
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta
Satılık 2017 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı