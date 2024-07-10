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Dünya Yemen duyurdu: ABD ve işgalcilerin gemileri vuruldu!
Dünya

Yemen duyurdu: ABD ve işgalcilerin gemileri vuruldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-10 09:24:00 -
Yemen duyurdu: ABD ve işgalcilerin gemileri vuruldu!

Yemen silahlı kuvvetleri Umman Denizi'nde ve Aden Körfezi'nde siyonist işgal rejimi ve ABD'ye ait gemilere saldırı düzenledi.

Yemen silahlı kuvvetleri Umman Denizi'nde ve Aden Körfezi'nde siyonist işgal rejimi ve ABD'ye ait gemilere saldırı düzenledi.

Yemen silahlı kuvvetleri Umman Denizi'nde ve Aden Körfezi'nde siyonist işgal rejimi ve ABD'ye ait gemilere saldırı düzenledi. Operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi;

''Amerikan gemisi Maersk Sentosa, Umman Denizi'nde deniz kuvvetleri ve füze kuvvetleri tarafından çok sayıda balistik ve kanatlı füzeyle ortak bir operasyonla hedef alındı. Allah'a şükür isabetli ve doğrudan bir saldırı gerçekleşti.

Umman Denizi'ndeki Marthopolis adlı geminin çok sayıda insansız hava aracıyla hedeflendiği operasyon, insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi ve çok şükür isabetli oldu. Gemi, sahibi olan şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına girişi yasaklama kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı.

den Körfezi'ndeki İsrail gemisi MSC Patnaree’in çok sayıda insansız hava aracıyla hedef alındığı operasyon, insansız hava araçları tarafından gerçekleştirildi ve amacına başarıyla ulaştı.
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Saldırılar durdurulmadıkça ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına uygulanan abluka kaldırılmadıkça Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonları durmayacak.''

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