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Gündem Yemen Donanması İsrail Gemisini böyle ele geçirdi
Gündem

Yemen Donanması İsrail Gemisini böyle ele geçirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-21 11:14:00 -

Yemen Silahlı Kuvvetleri Pazar günü bir açıklama yayınlayarak, Yemen Silahlı Kuvvetleri deniz kuvvetlerinin Yüce Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'de askeri bir operasyon gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda şu anda limanda bulunan bir İsrail gemisinin ele geçirildiğini belirtti.

Yemen askeri sözcüsü General Yahya Sarea Cumartesi günü, her türlü İsrail gemisinin Yemen füzeleri tarafından vurulacağı konusunda uyardı.

 

Dini, ulusal ve ahlaki sorumluluklar ışığında ve günlük katliamlar ve soykırım eylemleriyle karakterize edilen, Gazze Şeridi'ne yönelik iğrenç İsrail-Amerikan saldırganlığı dikkate alınarak ve Yemen halkının taleplerine ve özgür ulusların yardım etme isteklerine yanıt olarak General Sarea yaptığı açıklamada Gazze'deki mazlum kardeşlerimiz dedi..

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Yorumlar

Hassan

Yemen israil gemisini ele geçiriyor turliye israille gemileriyle ticaret yapiyor

Vatan

Helal olsun aslanlar yüreğinize bileğinize sağlık
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