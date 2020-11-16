Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı: "Husiler, krizi bitirmeye yönelik tüm çözümleri reddetti"

İSTANBUL (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Husilerin ülkedeki krizin çözümü için sunulan tüm önerileri reddettiğini belirtti.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Hudeyde Valisi Hasan Tahir'i kabul etti.

Görüşmede, Yemen makamlarının adil bir barış istediğini ve bunun için tavizler de verdiğini ifade eden Salih, "Husi milisler, uzlaşmaz tavırları yüzünden krizi bitirmek için sunulan tüm çözüm ve önerileri reddetti." dedi.

Salih, Husilerin ayrıca Yemenlilere ve (Suudi Arabistan'daki) kardeşlerine karşı gerginliği tırmandıran tutumunu sürdürdüğünü kaydetti.



Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 11 Kasım Çarşamba günü Yemenli taraflara, ülkedeki krizi sona erdirmek için ciddi taahhütler verme ve akıllıca kararlar alma çağrısında bulunmuştu.

BM, Yemen'de çatışmaların durması ve tarafların müzakere masasına oturması için uzun süredir çalışmalar yürütse de bu konuda henüz ciddi bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.