  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan “kökünü kazıyacağız” demişti! 3 milyondan fazla açgözlüye büyük ceza yolda Son dakika! Saadet Partisi’nin mutlak butlan davası sonuçlandı! Üniversite mezunları dikkat: MİT Akademisi öğrenci alacak! 20 yıla kadar hapsi isteniyor! Ekrem’in "casusluk" davasının ilk duruşması başladı Bu nasıl ateşkes? Teröristler 854 masumu katletti! Veli Ağbaba’nın "Gökhan Böcek" yalanı elinde patladı: Önce "Tanımam" dedi, sonra cezaevi ziyareti ortaya çıktı! O gazeteci üzerine basa basa söyledi! “Soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir!” Aslı Baykal'dan CHP yönetimine yaylım ateşi: Seçim nedenimizi şimdi anladık! Özgür Özel’in talimatı, Veli Ağbaba’nın istediği para, adaylık borsası… Muhittin Böcek’in oğlu her şeyi anlattı! Türkiye’nin yanı başındaki İsrail üssünü ifşa etmişti: Öldürüldü!
Dünya 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor
Dünya

8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal etti Kuzeyin İsrail’i de ateşkes dinlemiyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesi 8 Mayıs'tan bu yana 23 bin 802 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararı doğrultusunda, eski Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle ilan edilen geçici ateşkesin 8 Mayıs saat 00.00'da başladığı hatırlatılan açıklamada, Rus ordusunun ateşkese uyduğu ve bulundukları pozisyonlarda kaldıkları ifade edildi.

"Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insansız hava araçları (İHA) ve topçuları ateşkese rağmen Rus birliklerinin pozisyonlarına saldırılar düzenledi." denilen açıklamada, "Son 24 saatte Ukrayna ordusu, 12 kez saldırı girişiminde bulunarak birliklerimizin mevzilerine çok namlulu roketatar, topçu ve havan toplarıyla 767 kez ateş açtı, 6 bin 905 kez de İHA saldırısı düzenledi. Ateşkes süresince özel askeri operasyon bölgesinde toplam 23 bin 802 ateşkes ihlali kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna güçlerinin ayrıca Rus toprağı Belgorod bölgesindeki sivil unsurlara 18 İHA ile saldırı düzenlediği aktarılan açıklamada, bu saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı, birçok bina ve 2 evin hasar gördüğü bildirildi.

Rus birliklerinin ateşkes ihlallerine karşılık verdiği aktarılan açıklamada, bu saldırılar esnasında İHA yönetim ve kullanma merkezlerinin vurulduğu belirtildi.

ATEŞKES SÜRECİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!
Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Dünya

Ukrayna'dan Rusya'nın can damarına saldırı!

Putin, 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti
Putin, 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

Dünya

Putin, 8-9 Mayıs’ta Ukrayna’da ateşkes ilan etti

"Kalıcı barış" çağrısı yinelendi! BM’den Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes kararına destek
“Kalıcı barış” çağrısı yinelendi! BM’den Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes kararına destek

Dünya

“Kalıcı barış” çağrısı yinelendi! BM’den Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes kararına destek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?
Gündem

Melih Gökçek'ten Veli Ağbaba'ya sert rüşvet yaylım ateşi! Foyası 5 dakikada ortaya çıktı, şimdi ne diyecek?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'nın "Görsem tanımam, hiçbir iletişimim yok" dediği Gökhan Böcek hak..
ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı
Gündem

ABD ve İsrail’den ortak kahpelik! Skandalı eski Microsoft çalışanı ifşaladı

ABD merkezli veri analizi şirketi Palantir, İsrail ordusuna hedef belirleme ve veri analizi odaklı yapay zeka desteği sunarken, bu teknoloji..
Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!
Gündem

Trump'tan İran'a dehşet saçan tehdit! "Orayı izliyoruz, yaklaşanı havaya uçuracağız" diyerek dünyaya meydan okudu!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını Uzay Kuvvetleri aracılığıyla anlık olarak takip ettiklerini belirtere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23