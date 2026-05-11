Aslan'da şampiyonluk sevinci! Dursun Özbek'ten rakipleri titretecek "5. yıldız" ve "Okan Buruk" mesajı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk’un sarı-kırmızılı camiada yetişmiş bir değer olduğunu söyleyerek, "Okan hoca, inşallah Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorlu bir sezonu güzel bir şekilde tamamladıklarının altını çizen Başkan Özbek, gelecek sezon hedeflerinin lig şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa’da da daha başarılı olmak olduğunu aktardı.

"Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak istiyoruz"

Başkan Dursun Özbek, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladıklarını dile getirerek, "Cumartesi gecesi, toplamda 26, üst üste de 4. şampiyonluğumuzu kazandık. Zorlu ve güzel bir seneyi geride bıraktık. Taraftarlarıma, teknik ekibime, oyuncularıma ve bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu zorlu sezonda başarımıza ışık tuttular. Şimdi şampiyonluğumuzu kutlamanın zamanı. Tüm taraftarlarıma sesleniyorum, keyfini çıkarsınlar. Güzel günleri, hatıralarında yaşatmak için kutlamalarına devam etsinler. Bugünden itibaren yeni sezonun hazırlıklarına başladık. Bildiğiniz gibi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde direk lig aşamasından başlayacağız. Onun için de teknik ekibimiz ve scout ekibimizle beraber ne eksiğimiz var ise tamamlamak için harekete geçtik. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde geçtiğimiz sezon elde ettiğimiz başarının üstüne çıkmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımıza bugünden itibaren başladık. Bildiğini gibi Galatasaray, ilklerin ve enlerin takımı. Dolayısıyla 27. şampiyonluğumuza hazırlanıyoruz. Hedefimiz üst üste 5. ve toplamda 27. şampiyonluğumuzu kazanmak olacak. Arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. İnşallah başaracağız" diye konuştu.

"Okan Buruk, her zaman Galatasaray’a hizmet etmek için hazır"

Teknik direktör Okan Buruk’un akıbeti hakkında sorulan soruya Özbek, "Okan Buruk için ne söylemek gerekir? Okan hoca başarılı bir teknik direktör. Okan hoca, 4 sene üst üste şampiyon oldu. Galatasaray’ın çocuğu, Galatasaray’da yetişmiş bir hoca. Dolayısıyla her zaman Galatasaray’a hizmet etmek için hazır. Tüm camia olarak Okan hocayı çok seviyoruz. İnşallah, Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek" şeklinde cevap verdi.

"Icardi, bir nesli Galatasaraylı yaptı"

Mauro Icardi’nin takımdaki geleceği hakkında da konuşan Dursun Özbek, "Sezon sonu geliyor zaten. Icardi’nin Galatasaray’a katkısı çok büyük. Galatasaray için çok şeyler yaptı. Hatta bir nesli Galatasaraylı yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde kendisiyle de bir görüşme gerçekleştireceğim. Karşılıklı olarak şartlarımızı ve isteklerimizi birbirimize söyleyeceğiz. Icardi, bizim bir değerimiz. Galatasaray olarak, Icardi ile yapacağımız görüşmelerin inşallah iyi sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızla birlikte güzel bir kutlama yapacağız"

Şampiyonluk kutlaması için itinalı bir çalışma yapıldığının altını çizen Başkan Dursun Özbek, "Arkadaşlarımız, kutlama programıyla ilgili çalışmalarını yapıyor. Stadyumumuzda yapacağız. Önümüzdeki çarşamba veya perşembe günü taraftarlarımızla birlikte güzel bir kutlama yapacağız. Hafta sonu da ligdeki son maçımızı oynayacağız" açıklamasını yaptı.

Dünya Kupası’nda yer alacak A Milli Futbol Takımı’na da başarılar dileyen Özbek, "A Milli Takım’a Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. İnşallah onlar da Türkiye’yi en güzel şekilde temsil edecekler. Türk futbolunun başarı çizgisini daha da yukarıya çekmek için orada elde edecekleri başarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi şanslar ve başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.