Ofislerde yapay zekâ darbesi: Yazılım ve finansta kadrolar hızla eriyor

Yapay zekanın iş dünyasını tamamen ele geçireceği korkusu son bir yılda giderek arttı. Şirketler çalışan sayılarını azaltırken, yapay zeka modelleri ofis işlerinde daha yetkin hale geliyor ve işletmeler bu teknolojiyi operasyonlarına daha derin şekilde entegre ediyor.

CNN International'ın haberine göre yönetici yerleştirme şirketi Challenger, Gray & Christmas’ın verilerine göre, yapay zeka nisan ayında da üst üste ikinci kez işten çıkarmaların en çok gösterilen nedeni oldu.

Microsoft ise geçen hafta yayımladığı raporda şu değerlendirmeyi yaptı:

“İş yerinde yapay zekaya ilişkin kaygı gerçek. İnsanlar işlerini kaybetmekten korkuyor ve hızla gelişen teknolojiye ayak uydurma baskısı hissediyor.”

Uzmanlara göre iş yerlerinde yaşanan dönüşüm, düşünüldüğü kadar basit değil. Şirketler tüm pozisyonları ortadan kaldırmak yerine işlerin belirli bölümlerini otomatikleştiriyor.

İŞLER DEĞİL, GÖREVLER OTOMATİKLEŞİYOR

Şirketler, yapay zekanın neyi yapıp neyi yapamayacağını anlamaya çalışırken, yalnızca insanların yerine getirebileceği sorumluluklar etrafında iş tanımlarını yeniden şekillendiriyor.

Bu süreçte binlerce kişi işini kaybetti. Cloudflare ve Coinbase son dönemde işten çıkarmaları duyuran şirketler arasında yer aldı.

McKinsey & Company kıdemli ortağı Alexis Krivkovich şu değerlendirmeyi yaptı: “Mevcut yapay zeka ve robotik teknolojilerle tamamen ortadan kaldırılan iş sayısı çok az.”

Krivkovich’e göre yapay zeka, işlerle ilgili faaliyetlerin yüzde 57’sini teknik olarak otomatikleştirebilir, bu oran, farklı işlerin küçük parçalarına dağılmış durumda.

Dijital danışmanlık şirketi Incedo kurucu ortağı Nitin Seth, şirketinin müşterilerine çalışan sayısını aynı ölçüde azaltmadan yüzde 20 ila 25 verimlilik artışı sağladığını söyledi.

Seth, durumu şu sözlerle açıkladı: “Lisa’nın dörtte biri, Jessica’nın dörtte biri, Nitin’in dörtte biri ve başka birinin dörtte birini alıp tek bir kişi oluşturamazsınız.”

YAZILIM DÜNYASI DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE

Yapay zeka kaynaklı iş kaybı korkusu en çok teknoloji sektörünü etkiledi. Yazılım mühendisleri, kod yazımında yapay zekayı yoğun şekilde kullanmaya başladı.

Google araştırma biriminin anketine göre teknoloji çalışanlarının yüzde 90’ı işlerinde yapay zeka kullanıyor. Stack Overflow verilerine göre ise katılımcıların yüzde 84’ü yazılım geliştirme sürecinde yapay zekadan yararlanıyor ya da kullanmayı planlıyor.

Yazılım mühendisliği sadece kod yazmaktan ibaret değil. Sistem tasarımı, hata çözme ve neyin geliştirileceğine karar verme gibi görevler hala insanlara ait.

Anthropic bünyesinde çalışan Boris Cherny, yıl sonuna kadar “yazılım mühendisi” kavramının yerini daha geniş bir rol tanımının alabileceğini söyledi.

YENİ BECERİLER: ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZME

Finans teknolojisi şirketi Bolt’ta çalışan yazılım mühendisi Sujata Sridharan, yapay zeka kullanımına rağmen işin temelinin değişmediğini vurguladı.

Sridharan şunları söyledi: “Artık önemli olan doğru kod kalitesini anlayabilmek ve problem çözebilmek. Uygulama aşaması ise kod yazmak ile yapay zekaya komut vermenin birleşiminden oluşuyor.”

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTIYOR AMA TAM OTOMASYON YOK

Challenger, Gray & Christmas verilerine göre bu yıl şu ana kadar 49.000’den fazla işten çıkarma yapay zeka ile ilişkilendirildi.

Block, yapay zeka sayesinde daha küçük ekiplerle çalışabildiği gerekçesiyle çalışanlarının yüzde 40’ını işten çıkardı. Coinbase ise mühendislerin daha hızlı üretim yapabilmesi nedeniyle kadrosunu yaklaşık yüzde 14 azalttı.

Cloudflare da şirket işleyişinin tamamen değiştiğini ve yapay zeka kullanımının son üç ayda yüzde 600’den fazla arttığını açıkladı.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA YOK, AMA DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR

PwC ABD yapay zeka sorumlusu Dan Priest, kısa vadede bazı iş kayıplarının mümkün olduğunu ancak geniş çaplı işten çıkarmaların henüz görülmediğini belirtti.

Microsoft raporuna göre şirketlerin büyük bölümü hala çalışan performans ölçütlerini yapay zekaya göre güncellemiş değil.

Şirketler şu anda en çok, insan çalışanlardan hangi becerilerin bekleneceğini anlamaya çalışıyor.

YAPAY ZEKA DAHA FAZLA GÖREVİ ÜSTLENEBİLİR

Teknoloji geliştikçe yapay zeka daha fazla ofis görevini üstlenebilir. Anthropic, finansal analiz gibi işler için yeni yapay zeka ajanlarını duyurdu.

Kingsley Gate strateji sorumlusu Umesh Ramakrishnan sürecin yönünü şu sözlerle özetledi:

“Bu dönüşüm en alt seviyeden başlıyor ve yukarı doğru ilerliyor. Nerede duracağını bilmiyorum.”