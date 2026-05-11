Bu yöntemleri deneyin! Rendeye folyo sürün, yanmış tencereye tuz dökün! En ilginç temizlik yöntemleri
Mutfakta saatlerce ovalamaya son! En inatçı kirlerden kurtulmak aslında sandığınızdan çok daha basit malzemelerle mümkün. Kararan rendeleri folyoyla parlatmaktan, yanmış tencere diplerini tuz ve patatesle ilk günkü haline getirmeye kadar hayatınızı kolaylaştıracak en ilginç temizlik yöntemlerini sizler için derledik. İşte mutfaktaki en ilginç temizlik yöntemleri…
Mutfağın en büyük dertlerinden biri olan kararmış metal gereçler ve dibi tutan tencereler, bazen en güçlü kimyasallarla bile temizlenemeyebiliyor. Ancak profesyonel temizlik sırları, çoğu zaman elimizin altındaki malzemelerde saklı.
Rendelerinizi eski parlaklığına kavuşturmak için alüminyum folyoyu, yanmış tencere lekelerini söküp atmak içinse patates ve tuzu hiç denediniz mi? Kimyasal ürünlere servet harcamadan, mutfaktaki her sorunu çözecek en pratik ve şaşırtıcı yöntemleri açıklıyoruz.
Rendeler pislendiğinde kararıyor. Bunun için rendeye bulaşık deterjanı dökün, ardından alüminyum folyoyla silin. Göreceksiniz pırıl pırıl oluyor. YANMIŞ TENCEREYE ÇÖZÜM Bazı tencerelerin altı çok hızlı yanıyor. Bunun için yanmış bölgeye önce kalın tuz dökün, ardından dilimlenmiş patatesle silin. Yanmış tencere tertemiz olacak.
