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Yemen Başbakanından "Güney Geçiş Konseyi'ne hoşgörü yok" açıklaması

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik:- "Güney Geçiş Konseyi milislerinin isyanına hoşgörü göstermeyeceğiz, bu isyanların devam etmesi ekonomik sonuçlara neden olacak ve insani durumu kötüleştirerek felaketlere yol açacaktır"

01 Eylül 2019 Pazar 21:53
Yemen Başbakanından "Güney Geçiş Konseyi'ne hoşgörü yok" açıklaması

ADEN (AA) - Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Güney Geçiş Konseyi milislerinin isyanına hoşgörü göstermeyeceklerini söyledi.

Yemen hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdulmelik, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström ile görüştü.

İkili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındığı görüşmede Abdulmelik, "Güney Geçiş Konseyi milislerinin isyanına hoşgörü göstermeyeceğiz, bu isyanların devam etmesi ekonomik sonuçlara neden olacak ve insani durumu kötüleştirerek felaketlere yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Ülkedeki durumu normalleştirmeye çalışan Yemen Hükümet birliklerinin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savaş uçakları tarafından bombalandığını hatırlatan Abdulmelik, Güney Geçiş Konseyi isyancılarının da BAE tarafından korunduğunu belirtti.

Abdulmelik, "Bu olay, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının kabul edilemez bir biçimde ihlalidir, Arap Koalisyonu'nun amaçlarına ve meşruiyetine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Güneydeki gelişmeler

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından önceki gün Şebve'de daha sonra da Ebyen ve Aden'de kontrolü ele almıştı. Ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 21:53
  1. Güney Geçiş Konseyi
  2. İsveç Dışişleri Bakanı
  3. Muin Abdulmelik
  4. Yemen

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