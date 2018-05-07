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Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi taburcu edildikten sonra öldü

İzmit ilçesinde, bir restoranda tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:36
Yemekten zehirlenen üniversite öğrencisi taburcu edildikten sonra öldü

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören 26 yaşındaki Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

TABURCU EDİLDİKTEN SONRA ÖLDÜ

Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:36
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