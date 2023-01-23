Yemekten 15 dakika önce için yağlar su gibi aksın gitsin! Şok: resmen yağı atıyor, yeni bahara hazırlanın

Gerekli olan malzeme listesi

Yarım limon

10 adet karanfil

2 tane çubuk tarçın

5 su bardağı su

ufak bir zencefil

1/4 demet maydanoz

Dilerseniz yeşil elma da ekleyebilirsiniz.

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri güzelce yıkayın. Zencefil ve limonu küçük parçalara ayırın.

Limon, zencefil, tarçın, karanfil ve suyu bir tencereye koyun ve ocağın altını açın.

Kaynamaya başladıktan sonra maydanozu ekleyin ve 3 dakika daha kaynatmaya devam edin.

Öğünlerden 15 dk önce bir bardak için.

Karışımı oluşturan tüm malzemeler yağ yakıcı özelliktedir. Limon yağ yakımına, zencefil tok kalmanıza, maydanoz ise vücuttaki ödemi atmanıza yardımcı olur.

Göbek yağ yakımı

Yumurta, sarımsak, ıspanak, yoğurt, salatalık, kefir, kırmızı et, hindi, tavuk eti, kırmızı mercimek, balık, limon, çilek gibi yiyecekler yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Göbek ve bel çevresindeki inatçı yağları eritmenin en iyi yolu, beslenmenizde bu yiyecekleri sık sık tüketmenizdir.

Hızlı yağ yakmak için ne yemeli?

Yağ yakımını destekleyici besinlere bir göz atabiliriz;

Tarçın. Kan şekeri regülasyonu sağlandığında, yağ yakımı ve kilo vermede kolaylaşır. ...

Keten Tohumu.

Hindistan cevizi yağı

Zencefil.

Yeşilçay.

Kahve.

Elma Sirkesi. ...

Fıstık ezmesi -Çiğ badem-Çiğ Fındık.

Sporsuz yağ yakmak: Spor yapmadan yağdan kilo verilir mi?

Evet spor yapmadan da zayıflayabilirsiniz. Aslında sadece zayıflamak için yoğun bir spor programına girmeniz ve sonrasında da tamamen bırakmanız verdiğiniz kiloları hızla geri almanıza neden olur.

Hızlı yağ yakmak için ne içmeli?

Yeşil çay büyük miktarda antioksidan içerdiğinden, en iyi diyet ve yağ yakan içecekler arasında yer almaktadır. Yemek yemeden önce büyük bir bardak sebze suyu içmek yağ yakmanıza yardımcı olacak en etkili içeceklerden birisidir.

Yağ yakan detoks suyunun faydaları nelerdir?

İştah kapatıcı bir etki gösterdiğinden gün içinde fazla yemek yemenin önüne geçiyor.

Metabolizmayı hızlandırdığı için vücudun tamamında yağ yakım süresini hızlandırıyor, kısa sürede kilo vermek isteyenlere destek oluyor.

Bu özellikleri sayesinde tam bir diyet destekçisi olarak görülüyor.

İçindeki tarçın ile tatlı yeme isteğinin önüne geçiyor.

Vücuda bolca vitamin ve mineral kazandırıyor, bu sayede bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlıyor.

İçindeki malzemelerin gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırıyor.