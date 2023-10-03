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Ekonomi Yemeksepeti’ne bir ödül daha
Ekonomi

Yemeksepeti’ne bir ödül daha

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:44:00 -
Yemeksepeti’ne bir ödül daha

Yemeksepeti, “Türkiye’nin Lovemark’ları 2023” araştırmasında ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaCat ve Ipsos tarafından 15-55 yaş aralığında, kadın-erkek oranı eşit, Türkiye temsili 2 bin kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Yemeksepeti, “Yemek Siparişi” kategorisinde birinci olarak kategorinin “Lovemark”ı oldu. 2007’den beri markaların hedef kitleleriyle gönül bağı kurma başarılarını ölçen Türkiye’nin Lovemark’ları araştırması, bu yıl 16. kez gerçekleştirildi. Türkiye’de rekabetin ve iletişim faaliyetlerinin en yoğun olduğu kategorilerdeki markaların “Lovemark” statülerini tespit etmek amacıyla düzenlenen araştırmaya göre Yemeksepeti, tüketicisiyle kurduğu güçlü bağ sayesinde “Yemek Siparişi” kategorisinde en üst sıraya yerleşti.

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