Yemeksepeti’nde Hepsiburada Premium Worldcard kullananlara puan kazanma fırsatı!

Türkiye’de hızlı ticaretin öncü markası Yemeksepeti, kullanıcılarına yeni avantajlar sunacak bir kampanya için Hepsiburada ile güçlerini birleştirdi. Bu iş birliği kapsamında, Yemeksepeti’nden sipariş veren Hepsiburada Premium Worldcard sahipleri, %10 puan kazanma fırsatına sahip oluyorlar.

1 Mart 2024 tarihinde başlayan ve 30 Haziran 2024’e kadar sürecek olan bu özel kampanya, Yemeksepeti kullanıcılarına, yapacakları her alışverişte %10 değerinde, işlem başına 30 TL’ye kadar Hepsiburada Puan kazanma imkanı sunuyor. Ay sonuna kadar toplamda 120 TL’ye kadar Hepsiburada Puan kazanma şansı elde edecek olan kullanıcılar, bu puanlarını alışverişlerinde değerlendirebilecekler.

Yemeksepeti üzerinden online olarak ödenen siparişler için geçerli olan kampanyadan yararlanmak için Hepsiburada Premium Worldcard’la ödeme yapılması gerekiyor.