Yemeksepeti Banabi ismi değişti mi? Yemeksepeki Banabi market mi oldu?
Banabi ismi ne oldu? Yemeksepeti'nin sahibi olduğu Banabi isim mi değiştirdi? Hızlı market alışverişi platformu Yemeksepet’den Banabi açıklaması geldi. Peki Banabi kapandı mı? Yemeksepeki Banabi market mi oldu?
Hızlı market alışverişi platformu Yemeksepeti Banabi, hizmetlerine Yemeksepeti Market olarak devam edecek. İnternet sitesi ve uygulamada bugünden itibaren görülecek bir dizi dönüşümün adımlarından biri olarak, Banabi'nin adı 'Yemeksepeti Market' olarak değişiyor. Bu dönüşüm kapsamında, uygulama içinde kullanıcı deneyimini daha pratik hale getirecek bir dizi değişime de yer verilecek.
Yemeksepeti web sitesinde bugünden itibaren görülebilecek isim ve logo değişikliği; 11 Mayıs'ta Android, 15 Mayıs'ta ise iOS kullanıcılarına tamamen yansımış olacak. Geçiş süreci, 24 Mayıs'ta tüm platformlarda tamamlanacak.