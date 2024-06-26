Yemeksepeti “1 Ye 1 Hediye” kampanyasıyla Brandverse Awards aldı

Markaların pazarlama ve iletişim çalışmalarını değerlendirerek ödüllendiren Brandverse Awards, önemli bir platform olarak kısa sürede iş dünyasının büyük ilgisiyle karşılandı. Sektörün standartlarını yükseltmeyi hedefleyen ve 2022 yılından itibaren Social Media Awards Turkey’i de kapsamına alan Brandverse Awards’un kazananları bu yıl 24 Haziran günü Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Başlattığı “1 Ye 1 Hediye” kampanyasıyla kullanıcılarının en sevdikleri restoranlardan en sevdikleri yemekleri uygun fiyatlarla tatma şansını artıran Yemeksepeti, hem kullanıcılar için cazip bir seçenek sundu hem de iş ortaklarına değer kattı. Yemeksepeti’nin sunduğu fırsatlar zinciri, çeşitlilik ve farklı zevklere hitap eden menülerle devam ederek kullanıcılara daha fazla seçenek ve avantaj kazandırdı. Yemeksepeti, kampanya süresince farklı restoran ve menü seçeneklerini kullanıcılara sunarak, herkes için cazip bir yemek deneyimi sağladı.