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Kadın - Aile Yemeklerden sonra içtiğinizde...
Kadın - Aile

Yemeklerden sonra içtiğinizde...

Biberiye, vücudun iyi çalışması için çok önemlidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 22:32:00 -
Yemeklerden sonra içtiğinizde...

Yemeklerde sıklıkla tercih edilen biberiye, sadece baharat olarak değil farklı formlarda ve farklı kullanım alanlarında da harikalar yaratıyor.

Aşağıda vermiş olduğumuz tarifi yemeklerden sonra içtiğinizde içerisinde bulunan yüksek oranda C ve A vitamini ile magnezyum, potasyum ve kalsiyum içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korur.

Biberiye çayı yapılışı

Biberiye çayı vitaminlerden, demir ve kalsiyumdan zengin bitkisel bir çaydır. Biberiye bitkisi genellikle mutfak yemeklerinde ve uçucu yağların yapımında kullanılır. 1 çay kaşığı taze veya kuru biberiye yaprağı 250-300 ml su ile 5-6 dk demlenerek içilebilir, isteğe bağlı tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal eklenebilir

Biberiyenin faydaları nelerdir?

  • Sindirim sistemine iyi gelir
  • Kanserin gelişmesini engeller
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir
  • Güçlü bir iltihap önleyicidir
  • Sinir sistemine koruma sağlar
  • İdrar söktürücüdür

Biberiye Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 57 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 5 gramlık miktarında Biberiye 3 kalori bulunmaktadır.

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