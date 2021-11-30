Yemeklerde sıklıkla tercih edilen biberiye, sadece baharat olarak değil farklı formlarda ve farklı kullanım alanlarında da harikalar yaratıyor.

Aşağıda vermiş olduğumuz tarifi yemeklerden sonra içtiğinizde içerisinde bulunan yüksek oranda C ve A vitamini ile magnezyum, potasyum ve kalsiyum içeriği sayesinde vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlara karşı korur.

Biberiye çayı yapılışı

Biberiye çayı vitaminlerden, demir ve kalsiyumdan zengin bitkisel bir çaydır. Biberiye bitkisi genellikle mutfak yemeklerinde ve uçucu yağların yapımında kullanılır. 1 çay kaşığı taze veya kuru biberiye yaprağı 250-300 ml su ile 5-6 dk demlenerek içilebilir, isteğe bağlı tatlandırmak için 1 çay kaşığı bal eklenebilir

Biberiyenin faydaları nelerdir?

Sindirim sistemine iyi gelir

Kanserin gelişmesini engeller

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Güçlü bir iltihap önleyicidir

Sinir sistemine koruma sağlar

İdrar söktürücüdür

Biberiye Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 57 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 5 gramlık miktarında Biberiye 3 kalori bulunmaktadır.